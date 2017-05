Snap worstelt met de concurrentie en tekent nog eens 2 miljard verlies op

Snap is het bedrijf achter fotoberichtenapp Snapchat en is bij mensen boven de dertig vooral bekend als de inspiratie voor een hoop nieuwe Facebook features. De start-up was tot nog toe bijzonder mysterieus over zijn financiën, maar sinds het in maart naar de beurs trok, hoort het publiek maken van zijn cijfers er nu eenmaal bij.

En naar die cijfers wordt met enige interesse uitgekeken. Snap gooit vooral hoge ogen omdat het vooral jongeren aanspreekt, een dankbaar publiek voor advertenties. Bij zijn beursgang begin maart was het bedrijfje dan ook meteen 34 miljard dollar waard. Dat dat ondertussen naar 27 miljard is gezakt, heeft veel te maken met de concurrentie. Vooral Facebook en zijn dochterapp Instagram heeft er een handje naar om populaire functies, zoals Snap's Stories, schaamteloos te kopiëren.

Met alle gevolgen van dien. Snap geeft aan dat het dagelijks 166 miljoen actieve gebruikers heeft. Dat is meer dan de 122 miljoen die het een jaar geleden had, maar, ter vergelijking, Instagram telde in april meer dan 200 miljoen gebruikers voor zijn Stories (een van die functies die Snap ooit uitvond).

Snap moet ook een verlies van 2,2 miljard dollar slikken, al gaat twee miljard daarvan naar het uitbetalen van aandelenopties. De eigenlijke inkomsten zijn dan weer vier keer groter dan een jaar eerder: 149,6 miljoen dollar. In zijn aanloop naar de beurs, moest Snap toegeven dat het nog geen winst heeft gemaakt sinds zijn prille begin in 2011.