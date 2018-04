Snapchat doet tweede poging om hardwarefabrikant te worden

De eerste Snapchat Spectacles waren op zijn minst gezegd geen overdonderend succes voor het bedrijf. De bedoeling was dat de brillen beelden schoten die dan gedeeld konden worden via Snapchat. Maar de camera van de bril was teleurstellend, en het design leek eerder op een stuk speelgoed. De bekende chatdienst heeft alle kritiek ingeslikt, en komt nu met een opvolger.

Designramp

Met de nieuwe Spectacles heeft Snapchat zijn bril een normaler uiterlijk gegeven. Het montuur is minder dik, en de vreemde, gele cirkels rond de cameralenzen zijn verdwenen. De oorspronkelijke bedoeling van die ringen was dat ze benadrukken waar de lenzen zitten. Op die manier zou Snapchat privacygevoelige kritiek uit de weg kunnen gaan. Maar het bedrijf heeft nu ingezien dat opvallende ringen overbodig zijn, omdat de oplichtende cirkel van LED's rondom de lenzen al ruimschoots duidelijk maakt dat de drager van de Spectacles aan het filmen is.

Een andere verandering zorgt ervoor dat de nieuwe Spectacles enkel opnemen in HD-kwaliteit. Voordien nam de bril filmpjes op in beide formaten, en vervolgens moesten gebruikers zelf een keuze maken in de app. Volgens Snapchat werkt het versturen van filmpjes over wifi ook sneller dankzij een nieuwe wifi-chip.

Camerabedrijf?

Daarnaast wordt de camera zowel qua software als hardware volledig opgefrist. Het bedrijf gebruikt een nieuwe beeldsensor, alsook nieuwe lezen. Verder zou ook het verwerken en optimaliseren van beelden verbeterd zijn. Snapchat heeft aangekondigd dat zijn camerabril voortaan ook foto's zal kunnen verzenden, en niet alleen filmpjes. Volgens Snapchat was de mogelijkheid om foto's te kunnen delen een veelgevraagde functie. Het bedrijf rolt ze via een update ook uit naar het oude model.

Snapchat steekt niet onder stoelen of banken dat de nieuwe Spectacles een twee poging zijn om een succesvol hardwarebedrijf te worden. CEO Evan Spiegel heeft zijn bedrijf altijd 'een camerabedrijf' genoemd, en bij de techsite Wired heeft Snapchat zijn hardware-ambities bevestigd. Snapchat wil binnen tien jaar dat "hardware en software op dezelfde lijn staan, op een manier die volledig bij het bedrijf past."