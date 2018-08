Snapchat krimpt voor het eerst

Het aantal dagelijkse gebruikers van Snapchat was in de afgelopen periode gemiddeld 188 miljoen, tegen 191 miljoen in de eerste drie maanden van dit jaar. Het is voor het eerst dat Snap zijn gebruikersaantallen ziet dalen. In vergelijking met een jaar eerder steeg het aantal gebruikers evenwel met 8 procent.

CEO Evan Spiegel steekt de daling op een recent redesign van de website. Bedoeling daarvan was om de meer persoonlijke verhalen van Snapchat-gebruikers te scheiden van postjes die door merken worden geplaatst. De veranderingen vielen echter niet in goede aarde en Snapchat is al een tijdje bezig een en ander terug naar het oude te brengen. "We hebben het gevoel dat we nu de grootste frustraties hebben weggewerkt en we kijker er naar uit om vooruitgang te maken bij deze opportuniteit om meer van de juiste content aan de juiste mensen te tonen," aldus Spiegel tijdens de bekendmaking van zijn kwartaalcijfers.

In hun nopjes

De daling is licht verontrustend, omdat Snapchats zakenmodel is gebouwd op hoe geëngageerd het bedrijf zijn gebruikers kan houden. Anderzijds stegen de opbrengsten op jaarbasis wel. Snapchat ziet de opbrengst omhoog gaan met 22 procent tot 262 miljoen dollar, dankzij hogere inkomsten uit advertenties. Snap drong het nettoverlies met een vijfde terug tot 353 miljoen dollar.

Ondanks de afname van gebruikers waren beleggers in hun nopjes met de cijfers van Snap. In de handel nabeurs op Wall Street ging het aandeel wel 10 procent omhoog. De steenrijke Saudische prins Alwaleed bin Talal liet weten een belang van 2,3 procent te hebben genomen in Snap.