Snapchat ontslaat ingenieurs

De melding van de ontslagronde komt uit een memo van vicepresident voor engineering Jerry Hunter en kon worden ingekeken door Reuters. Op 14 maart geeft het bedrijf intern meer info over de ontslagen en de reorganisatie in het engineering team.

Het ziet er naar uit dat Snap Inc, het moederbedrijf achter de Snapchat-app, met de reorganisatie kosten wil besparen. Het beursgenoteerde bedrijf kon de verwachtingen van analisten immers niet waarmaken.

In het jaarverslag van Snapchat staat te lezen dat het bedrijf eind 2017 zo'n 3.069 mensen in dienst had. Met de reorganisatie verdwijnt dus ongeveer 4 procent van het personeelsaantal.

Hoeveel ingenieurs of ontwikkelaars het bedrijf in dienst heeft is niet bekend. Wel lezen we in hetzelfde rapport dat de kosten voor R&D in 2017 stegen naar anderhalf miljard dollar, waar die in 2016 nog 182 miljoen dollar bedroegen. Daarbij geeft Snap Inc. zelf aan dat de kosten van die afdeling vooral bestaan uit personeelskosten.

Wat de zaak extra jammer maakt is dat Snapchat de afgelopen jaren regelmatig met nieuwe functies kwam, zoals de mogelijkheid om een verhaal te maken. Maar die nieuwigheden werden telkens schaamteloos overgenomen door concurrenten zoals Instagram.