Snapchat stelt teleur op de beurs

Het aantal dagelijkse gebruikers van Snapchat lag in het eerste kwartaal op gemiddeld 191 miljoen, een stijging met 15 procent in vergelijking met een jaar eerder. De omzet dikte aan tot bijna 231 miljoen dollar, van een kleine 150 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar.

Analisten hadden evenwel op betere cijfers gerekend en het aandeel ging in de handel na het slot op Wall Street fors omlaag. Waarschijnlijk heeft het vernieuwde design van de app ook potentiële gebruikers afgestoten en is Snap daardoor advertentieomzet misgelopen.

Snap leed ook weer een stevig nettoverlies. Onder de streep kwam het bedrijf bijna 386 miljoen dollar tekort. Dat was wel flink minder dan een jaar geleden toen er nog een verlies van 2,2 miljard dollar in de boeken ging, maar toen maakte Snap veel extra kosten in verband met de beursgang van het bedrijf.