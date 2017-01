Snapchat waarschijnlijk in maart naar de beurs

De publieke beursintroductie betekent onder meer dat iedereen nu een blik kan werpen op de interne structuur en financiën van het bedrijf. Het bedrijf zou publiek gaan onder leiding van Morgan Stanley en Goldman Sachs. Volgens bronnen van techsite Recode is Snap zo'n 25 miljard dollar waard, maar met genoeg interesse van kopers kan dat nog meer worden. Het bedrijf bestaat zo'n vijf jaar en werd mee opgericht door huidig ceo Evan Spiegel. Snap's belangrijkste product is Snapchat, een fotoberichtenapp die vooral onder -25 jarigen populair is. De functies van Snapchat zijn zo populair, dat onder meer Facebook druk bezig is om enkele ervan te kopiëren.