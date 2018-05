Snelgroeiend Uber brengt verliezen flink terug

De onderneming die volgend jaar naar de beurs wil, waarschuwde evenwel voorlopig nog niet winstgevend te zullen worden.

Afgezien van eenmalige posten bleef onder de streep een tekort van 312 miljoen dollar over. Dat is flink minder het verlies van 598 miljoen dollar in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De opbrengsten bedroegen 2,6 miljard dollar, wat neerkomt op een groei op jaarbasis van zo'n 73 procent. Het techbedrijf profiteerde verder onder meer van een eenmalige meevaller van 2,5 miljard dollar als gevolg van de verkoop van onderdelen in Rusland en Zuidoost-Azië.

Uber heeft ondanks de stevige groei een roerige tijd achter de rug. Vorig jaar was er bijvoorbeeld veel onrust over seksuele intimidatie. Afgelopen kwartaal speelde onder meer een dodelijk ongeluk bij een test met zelfrijdende auto's. Het techbedrijf heeft besloten die wegproef nu helemaal te beëindigen.

Kenners twijfelen er overigens wel aan of het realistisch is dat Uber in 2019 echt naar de beurs kan. Zo heeft de onderneming nog altijd geen financieel directeur.

De blik bij Uber blijft niettemin naar voren gericht. Zo heeft het bedrijf weer een grote nieuwe financieringsronde in de planning staan.