Snowden 2.0: voormalig NSA-medewerker aangeklaagd voor diefstal geheime informatie

De 52-jarige Harold Thomas Martin wordt verdacht van het bijhouden van 50 terabyte. Hij deed twintig jaar over de verzameling van de aan gegevens van het Amerikaanse ministerie van defensie. Wat zijn plannen waren met de gegevens die hij thuis verzamelde of wat hij er gedurende die 20 jaar mee deed is niet duidelijk.

Opvallend is dat Martin voor Booz Allen Hamilton Holding Corp werkte. Dezelfde firma waar ook Edward Snowden onder contract stond, voor hij in 2013 vluchtte na op grote schaal gevoelige informatie over de NSA spionage praktijken publiek te maken.

Bij de voorlezing van de aanklacht kwam een hele resem aan documenten naar boven die Martin tijdens zijn loopbaan van verschillende geheime diensten had gestolen. Zo was er een NSA handleiding voor foreign cyber intrusion techniques en documenten van de National Reconnaissance Office, CIA en U.S. Cyber Command. In de functies die hij uitoefende had hij inzage in zeer geheime projecten met computersystemen van de overheid. Martin verschijnt volgende woensdag voor de rechtbank.