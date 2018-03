Softbank en Saoedi-Arabië starten grootste zonnepanelenproject ter wereld

De eerste twee zonne-energiecentrales worden dit jaar al gebouwd. Tegen 2019 moeten ze elektriciteit kunnen leveren aan een vermogen van 7.2 gigawatt. Aan die eerste fase hangt al een prijskaartje van 5 miljard dollar.

Tegen 2030 moet ook de rest van het project klaar zijn, goed voor een totaal vermogen van 200 gigawatt. Dat is maar liefst een factor 100 groter dan de grootste zonnepanelenprojecten die vandaag gebouwd worden of op de planning staan.

Het totale kostenplaatje zal zo'n 200 miljard dollar bedragen. Het Japanse technologieconcern Softbank stapt mee in het project via het gigantische investeringsfonds Softbank Vision Fund (SVF). De oprichter van Softbank, Masayoshi Son, en kroonprins bin Salman hebben daar een akkoord over ondertekend.

Het is de bedoeling dat de zonnepanelen ook in Saoedi-Arabië zelf geproduceerd worden. Het ganse project zou er zo'n honderdduizend jobs moeten creëren. "Het koninkrijk heeft veel zonneschijn, veel beschikbare oppervlakte en veel ingenieurs", vertelde Son. "Maar belangrijker: het heeft veel visie."

Saudi-Arabië wil er alles aan doen om minder afhankelijk te worden van aardolie. Het land wil haar economie diversifiëren, onder meer door te investeren in techbedrijven. De Saoedische kroonprins maakt daarvoor momenteel een rondreis door de Verenigde Staten.