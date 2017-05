SoftBank investeert 502 miljoen dollar in VR start-up

Het Japanse SoftBank is het bedrijf achter onder meer de Pepper robots. De multinational investeerde in het verleden al in meerder telecom- en gamingbedrijven maar het stapt met deze investering dus ook in de wereld van de virtual reality. SoftBank neemt met zijn investering trouwens een minderheidsaandeel, wat dus zou betekenen dat Improbable minstens 1,04 miljard dollar waard is.

Improbable, dat vijf jaar geleden werd opgestart, maakt virtuele werelden voor games en andere simulaties. "Improbable bouwt technologieën die een belangrijke doorbraak kunnen betekenen voor de wereldwijde gamingindustrie," zegt Deep Nishar, managing director voor investeringen bij SoftBank in een persmededeling. Hij vertelt erbij dat met de software ook simulaties kunnen worden gemaakt om problemen in onze wereld op te lossen. Het bedrijfje Immense Simulations, dat software bouwt om zelfrijdende wagens te beheren, heeft Improbable bijvoorbeeld al onder de arm genomen om een stad met realistisch verkeer te bouwen.

Improbable is meteen een van de eerste klanten van SoftBanks Vision Fund, een venture capital fonds waarvoor het bedrijf honderd miljard dollar opzij heeft gezet. Improbable heeft kantoren in Londen en San Francisco en telt zo'n 180 werknemers.