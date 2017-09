Software-update voor onveilige pacemakers

Volgens de FDA, het Amerikaanse bureau dat onder meer waakt over de voedselveiligheid en volksgezondheid, kunnen kwaadwillenden de slimme implantaten overnemen, zonder dat de drager dat weet. Zo kunnen ze de pacemaker bijvoorbeeld een ander ritme geven. Ook kunnen ze ervoor zorgen dat de accu sneller leegloopt dan de bedoeling is. Er zijn geen meldingen dat dit ook echt is gebeurd, benadrukt de FDA.

Voor de update moeten patiënten naar een arts. Het duurt een paar minuten. Als het klaar is, kunnen de instellingen van het apparaat alleen worden aangepast als de drager daarvoor toestemming geeft.

In de Verenigde Staten gaat het om 465.000 apparaten. Het is niet bekend hoeveel mensen in België zo'n implantaat hebben.