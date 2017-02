Sony kondigt snelste SD-kaart ooit aan

Hoewel veel fabrikanten proberen zoveel mogelijk opslagruimte op hun SD-kaartjes te krijgen, heeft Sony nu eentje die net inzet op snelheid. Volgens het bedrijf is de SF-G Serie UHS-II kaartjes de snelste in de wereld, met een leessnelheid van 300 Mb per seconde, en een schrijfsnelheid van 299 Mb per seconde. Bovendien, zo zegt Sony, zijn de kaartjes schok-, water- en temperatuurbestendig.

Die leessnelheid van 300 Mbps is niet helemaal nieuw. De Professional 2000x-kaart van concurrent Lexar kan dat al aan, maar heeft een tragere schrijfsnelheid van 260 Mbps. Zoveel snelheid zou vooral handig moeten zijn voor fotografen maar ze gaat wel ten koste van opslagcapaciteit. De SF-G-kaartjes, die deze lente uitkomen, vindt u voorlopig in 32GB, 64GB en 128GB.