Sony lanceert Xperia XZ2 en XZ2 Compact met kleine schermranden

De Xperia XZ2 en de Compact zijn op het gebied van specificaties heel gelijkend. Ze krijgen allebei de nieuwe Qualcomm Snapdragon 845 aan boord, samen met 4GB aan RAM, 64GB opslag en een 18:9 LCD-scherm van 2160 bij 1080 pixels. Beide telefoons draaien op Android 8.0 Oreo, en ze zijn IP68-waterbestendig.

De belangrijkste onderlinge verschillen zitten hem in de schermgrootte en de batterij van de toestellen. De XZ2 komt met een 5,7 inch-scherm, en de Compact is kleiner met zijn 5 inch-scherm. De Compact werkt met een 2870 mAh-batterij, tegenover de iets grotere 3180 mAh-batterij van de XZ2.

Full HD-slow motion

De Japanse fabrikant pakt verder uit met filmcapaciteiten van de hoofdcamera's die opnames maken in 4K met HDR voor betere kleurcontrasten. De maximale framerate per second (fps) waarmee je kan filmen, blijft wel bij 30 fps. Daarnaast brengt Sony ook het slow motion-filmen terug dat we vorig jaar al zagen in de Xperia XZ Premium, en dat nu ook in de Galaxy S9 te zien is. De Xperia XZ2 en de Compact behouden de 960 fps bij het filmen in slow motion, maar in tegenstelling tot de S9, ruilen ze de 720p-kwaliteit voor Full HD.

@Sony Xperia XZ2: vingerafdrukscanner aan de achterkant, Kleinere schermranden, erg premium maar een magneet voor vingerafdrukken. Hier naast de Huawei P Smart #MWC18 @datanews_nl pic.twitter.com/GtclQdSXkn — Sebastien Marien (@SebMarien) February 26, 2018

Wat betreft de fotografieprestaties van de nieuwe toestellen, bleef het stil bij Sony. De enkele 19 megapixel-camera aan de achterkant heeft een f/2.0-diafragma met laser autofocus. De frontcamera heeft 5MP en een f/2.2-diafragma. Tijdens de presentatie kwam enkel het filmen van de hoofdcamera aan bod.

Trilmachine

Verder heeft de XZ2 nog een eigen feature dat vreemd genoeg geen plaats kreeg in de XZ2 Compact. 'Dynamic Vibration'-technologie van Sony zorgt ervoor dat het grotere toestel trillingen geeft op basis van de content die je bekijkt. Als je bijvoorbeeld een up-tempo YouTube-clipje bekijkt, trilt de telefoon mee op de beat. In een demo konden we ook zien hoe de telefoon reageert als je via een katapult een 'Angry Bird' de lucht in schiet. De algoritmes werden volgens Sony zo ontworpen zodat er in real-time toepasselijke trillingen worden gegenereerd.

Glas en polycarbonaat

Er is een opmerkelijk verschil in design tussen de twee toestellen. Naast een andere schermgrootte, koos Sony ervoor om ook een ander materiaal te gebruiken voor de achterkant van de telefoons. Zo heeft De XZ2 Compact een matte polycarbonaat achterkant, terwijl het design van de XZ2 meer premium aanvoelt door het blinkende glas. Al maakt dat glas meteen ook een vingerafdrukmagneet van de grotere XZ2. Verder hebben beide toestellen niet langer een vingerafdrukscanner aan de zijkant, want die kreeg een plaats onder de hoofdcamera.

De Xperia XZ2 en de XZ2 Compact zijn vanaf 6 april te koop. Het grote model zou 799 euro gaan kosten, en de Compact heeft een prijs van 599 euro.