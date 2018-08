Sony Mobile blijft krimpen

Met Sony in zijn geheel gaat het overigens goed. Het bedrijf boekte het voorbije kwartaal 225 miljard yen aan netto inkomen, omgerekend 1,72 miljard euro. Dat is 180 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel daarvan komt van Sony's halfgeleiders, en van de gamesdivisie, met de PlayStation en diens verschillende accessoires en games.

Minder rooskleurig ziet het er uit voor de mobiele divisie. Die rapporteert 11 miljard yen (84 miljoen euro) aan verliezen, en CFO Hiroki Totoki van Sony zegt er meteen bij dat hij verwacht dat het nog slechter kan worden in de toekomst. In het voorbije kwartaal verkocht Sony in totaal twee miljoen mobiele toestellen. Dat is 1,4 miljoen minder dan in dezelfde periode vorig jaar, en bijna 40 miljoen minder dan Apple, dat net naar de derde plaats op de verkoopsranglijst is gekegeld (nummer 1 op die ranglijst, Samsung, wist 71,5 miljoen stuks te verkopen op één kwartaal). De Xperia-telefoons van het bedrijf, waarvan er in februari nog twee nieuwe werden voorgesteld, lijken dan ook aan relevantie te verliezen.