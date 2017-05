Sony schrapt smartphones in het middensegment

Dat vertelde het bedrijf vorige week op een investeringsdag in Japan. Concreet gaat het om de 'premium standard' lijn met daarin de Xperia X en Xperia X Compact toestellen. Zij zouden internationaal gezien geen groot succes zijn waardoor het bedrijf verder wil focussen op toestellen met betere specificaties in een hoger prijssegment.

Tegelijk zegt het bedrijf dat het dit jaar nog zeker twee nieuwe high end toestellen zal uitbrengen. Mogelijk krijgen we daar al een glimp van te zien tijdens de Duitse elektronicabeurs IFA.

Het meest recente vlaggenschip van Sony is de Xperia XZ, die vooral uitblinkt door de mogelijkheid om in slow motion (tot 960 fps) te filmen. Dat toestel werd begin dit jaar voorgesteld op het Mobile World Congress en ligt binnenkort in de Belgische winkelrekken.