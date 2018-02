Sony voorspelt wanneer je een taxi nodig hebt

In Japan is het verboden om privéwagens in te zetten voor commercieel personenvervoer. Daardoor zijn diensten als Lyft en Uber er niet mogelijk. De Japanse technologiegigant Sony heeft volgens de nieuwssite Nikkei een manier gevonden om de dienstverlening te verbeteren.

Het bedrijf wil naar verluidt algoritmes inzetten om te bepalen wanneer de vraag naar taxi's hoog is, en op welke plaatsen. Bij slechte weersomstandigheden bijvoorbeeld, willen veel voetgangers zich liever zo snel mogelijk op een comfortabelere manier verplaatsen. Het programma signaleert vervolgens aan de dispatch dat de vraag naar taxi's op een bepaald tijdstip zal stijgen.

Een andere factor zijn geplande evenementen. De software bepaalt automatisch wanneer en waar er zich veel mensen zullen begeven. Daarnaast bekijkt Sony ook op welke dagen in een week, en in een jaar, de vraag het hoogste is. Verder schenkt het techbedrijf aandacht aan de betaalformule van de Japanse taxidiensten. Net als bij diensten als Uber, werkt Sony aan een eenvoudigere mobiele vorm van betalen.

De nieuwe algoritmes zouden in de eerste plaats alleen voor Japan bedoeld zijn - net omdat het land momenteel heel strenge regels heeft omtrent personenvervoer. Toch is Sony niet het enige bedrijf dat het gat in de Japanse taxi-industrie heeft opgemerkt. Uber heeft zelf, met steun van investeerder Softbank, een gelijkaardig project aangekondigd waarmee het de dispatch van taxi's wil verbeteren.

Het is nog niet duidelijk tegen wanneer de taxi-industrie in Japan aan de slag zal kunnen gaan met slimmere software, en of ze afkomstig zal zijn van Sony, dan wel Uber.