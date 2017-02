Sophie Vandebroek ruilt Xerox voor topjob bij IBM

Vandebroek wordt coo van IBM Research. Dat meldt de Amerikaanse website Xonomy en staat ook te lezen op haar eigen LinkedIn-profiel. Volgens de site wordt ze zo verantwoordelijk voor de researchstrategie van IBM, maar ook voor de twaalf researchlaboratoria die het bedrijf wereldwijd runt.

IBM is geen onbekend terrein voor Vandebroek. Ze werkte begin jaren negentig al als onderzoekster voor het bedrijf. De afgelopen 25 jaar werkte ze voor Xerox, waarvan de laatste tien jaar als chief technology officer.

Vandebroek werd in 2012 nog door Data News bekroond als ICT Personality of the Year. Daarmee was ze de eerste vrouw die de prestigieuze wedstrijd won.