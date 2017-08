SoundCloud is gered

Hoewel SoundCloud met 175 miljoen gebruikers een van de grootste muziekstreamingdiensten op het net is, bevindt het zich al een tijdje in moeilijke papieren. In een verzadigde markt moet het opboksen tegen diensten als Spotify, dat er trouwens zelf ook niet in slaagt om winstgevend te worden. Vorige maand kondigde SoundCloud al aan dat het de kantoren in San Francisco en Londen ging sluiten en ruim 40 procent van de werknemers werden ontslaan.

De ondergang leek nakend, maar dankzij een nieuwe kapitaalinjectie mag het liedje van de streamingdienst blijven voortduren. Dat zal wel onder een andere vorm gebeuren en met een nieuwe bedrijfsstrategie. SoundCloud zal zich meer gaan richten op het verkopen van tools voor artiesten, podcasters en contentmakers om materiaal online te delen.

Nieuwe wind

De oprichter van SoundCloud, Alex Ljung moet het veld ruimen als CEO. De Zweed wordt vervangen door Kerry Trainor, voormalig hoofd van de videodienst Vimeo. Ljung blijft als bestuurder aan het bedrijf verbonden.

Trainor zegt dat hij niet langer de concurrentie wil opzoeken met grote jongens als Spotify en Apple Music. Daarmee erkent het bedrijf dat de kostbare poging van de afgelopen jaren om een rivaliserende abonnementsdienst te bouwen niet succesvol was.

De nieuwe investeerders zijn de Raine Group en Temasek Holdings, het staatsfonds van Singapore. Die waarderen SoundCloud nu op 150 miljoen dollar. Dat is een fractie van de 1 miljard dollar waarvoor de Duitse muziekstreamingdienst zichzelf vorig jaar te koop zette.