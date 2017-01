SoundCloud zit bijna zonder geld

Muziekstreamingdienst SoundCloud verloor in 2015 nog bijna 52 miljoen dollar. De dienst laat gebruikers toe om hun eigen nummers op te laden en te delen met anderen . In maart lanceerde muziekstreamingdienst SoundCloud zijn betaalde dienst, Go, in navolging van de concurrenten Spotify, Pandora en Apple Music. Die betaalde versie geeft gebruikers streaming zonder advertenties, toegang tot liedjes van bekende artiesten en offline gebruik.

Go moet geld in het laatje brengen, maar het kan best dat dat niet genoeg is. Volgens The Financial Times zijn de geldreserves bijna op. SoundCloud is onder meer op zoek naar nieuwe investeringen. Er zijn bovendien geruchten dat Spotify het bedrijf zou overnemen, of misschien Google.

SoundCloud is een van de grootste muziekstreamingdiensten op het net, met zo'n 175 miljoen gebruikers. Het is vooral populair bij (beginnende) muzikanten, als platform om liedjes of remixes te delen. Maar tegelijk zit de dienst in een verzadigde markt. Diensten als Pandora en Spotify hebben het ook al moeilijk om winstgevend te blijven, en zij bieden al langer betalende abonnementen aan.