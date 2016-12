South Carolina wil porno blokkeren, tenzij je $20 betaalt

Het gaat om de zogenaamde Human Trafficing Prevention Act, een amendement van de republikein Bill Chumley. Hij wil boetes opleggen aan fabrikanten en verkopers van internetgeconnecteerde toestellen zoals smartphones, tablets en pc's, als die geen filter hebben die pornografisch materiaal automatisch bant.

De wet pas in het kader van de strijd tegen mensenhandel, die in de staat welig zou tieren omwille van het snelwegennetwerk in South Carolina.

Zoals wel meer wetsvoorstellen in de VS is het niet helemaal duidelijk hoe zo'n ban precies technisch moet worden ingebouwd. In een lokale krant zei Chumley dat er vandaag porno on demand is vanaf elk toestel en daar wil hij tegen strijden. Ongelijk heeft hij alvast niet. Zo merkt The Register op dat inwoners van South Carolina gemiddeld 10 minuten en 32 seconden besteden bij hun bezoek aan de erotische site PornHub.

De strijd lijkt echter niet zo heilig, want er zou ook een mogelijkheid moeten komen waarbij je voor twintig dollar, en het bewijs dat je meerderjarig bent, de ban kan opheffen en ten volle kan genieten van de menselijke anatomie. Of anders gezegd: de wetsmaker wil porno verbieden in de strijd tegen mensenhandel. Tenzij je extra belastingen betaalt.