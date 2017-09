Spaanse rechtbank censureert Catalaanse websites

Midden vorige week deed de politie invallen bij PuntoCat, het bedrijf dat het Catalaanse gTLD .cat beheert. Ook bij Internet Society en de Spaanse afdeling van de Electronic Frontier Foundation werd aangeklopt. De acties volgen op een rechterlijke uitspraak van 15 september die stelt dat alle oproepen voor het referendum worden stopgezet.

Aanvankelijk werd er gesproken over een viertal domeinen maar volgens nieuwssite Elnacional.cat gaat het intussen om een tiental domeinen waaronder referendum.cat, referendum.es en ref1oct.cat.

Intussen zijn de bewuste sites niet langer te bezoeken, wel prijkt er een melding op de site die stelt dat het domein is overgenomen door de autoriteiten.

Dat een land websites blokkeert die illegaal zijn is geen uitzondering. Zo worden onder meer in ons land bepaalde sites die linken naar gepirateerde content geblokkeerd. Maar de materie ligt extra gevoelig omdat het om een eenzijdige keuze van de Catalaanse overheid gaat om de onafhankelijkheid uit te roepen. Vanuit de Spaanse overheid en rechters wordt er daarom fel uitgehaald naar de organisatoren.

Maar dat er ook bij de beheerder van een generic top level domain zoals .cat wordt binnengevallen is opmerkelijk. Zo merkt Frédéric Donck van Internet Society op dat het niet aan die beheerders is om te bepalen wie wel of geen webdomein mag hebben, of om te monitoren wie er wat op zet.