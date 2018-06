Spaanse voetbalapp luistert fans af

Een en ander kwam aan het licht door de nieuwe GDPR-regeling, waarbij voor 'afluisteren' de uitdrukkelijke toestemming moet worden gevraagd. Nadat gebruikers een update van de app downloadden, kregen ze de vraag toestemming te geven voor het gebruik van de microfoon en geolocatie van de smartphone, iets wat bij enkelen grote vraagtekens opriep.

Dat gebruik van microfoon en GPS-gegevens zou La Liga moeten helpen om Spanje af te speuren naar illegale uitzendingen van voetbalmatches, zo meldt de Spaanse krant El Diario. Door in te stemmen, geven gebruikers van de app La Liga de mogelijkheid om van op afstand de microfoon te activeren en audioclipjes op te nemen van omgevingsgeluiden. Die zouden dan geanalyseerd worden om na te gaan of er matchgeluiden te vinden zijn. Met de locatiegegevens van de telefoon kan vervolgens bekeken worden of de plek in kwestie een licentie heeft om de voetbalmatch uit te zenden.

In een mededeling zegt La Liga dat de functionaliteit pas op 8 juni aan de Android-app werd toegevoegd, en dat ze alleen gebruikt wordt om illegale uitzendingen van voetbalmatches in Spanje tegen te gaan. Volgens de voetbalbond kost het uitzenden van matches in bars en restaurants zonder licentie de organisatie 150 miljoen euro per jaar.

La Liga meldt ook dat alle audio automatisch op het toestel geconverteerd wordt in een binaire code, die wordt doorgezonden en vergeleken met een referentie. Die zou dus achteraf niet meer kunnen worden omgezet in geluid om pakweg gesprekken af te luisteren, aldus La Liga, die zo hoopt minder griezelig over te komen. Dat laatste is alvast niet helemaal gelukt. De app wordt momenteel onderzocht door de AEPD, de Spaanse privacycommissie.