SpaceX lanceert RemoveDEBRIS: ruimen we ruimteafval binnenkort op met een net of een harpoen?

Ruimteafval dat rond de aarde zweeft is nog een groot probleem. Volgens NASA draaien er op dit moment zo'n 500.000 brokstukken van kapotte satellieten, raketten en ander ruimteafval in een baan rond de aarde. Sommige daarvan zijn misschien niet groter dan een knikker, maar vormen toch een bedreiging voor actieve satellieten en het internationaal ruimtestation. Zo moesten astronauten in 2015 nog schuilen voor een onderdeel van een oude Russische weersatelliet die tegen een snelheid van 13 kilometer per seconde langs het ISS vloog.

Om dat probleem van de baan te helpen had de 52ste lancering van de Falcon 9 een experimenteel opruimsysteem aan boord ,genaamd RemoveDEBRIS. Het werd ontwikkeld door het ruimtecentrum van de Britse universiteit van Surrey (SSC) en gesponsord door de Europese Commissie.

RemoveDEBRIS zal eerst door astronauten op het ISS in elkaar gestoken worden, waarna het in de ruimte enkele tests zal doorlopen. Die testen moeten bepalen hoe effectief het systeem is om ruimteafval te verzamelen en dan te vernietigen.

Voor de testen worden twee verschillende systemen om satellieten te 'vangen' tegenover elkaar geplaatst. Eerst zal er een mini-satelliet gevangen worden door middel van een net, daarna door middel van een harpoen. Volgens Guglielmo Aglietti, directeur van het SSC, hebben beide opties voor- en nadelen. 'Een harpoen is misschien de simpelere oplossing, maar er is ook meer risico aan verbonden. De harpoen mag bijvoorbeeld geen kritieke plaats, zoals een brandstoftank, raken. Ook is een net flexibeler op gebied van wat voor soort afval het kan vangen', aldus Aglietti.

Na het doorlopen van alle testen zal het systeem door middel van een zeil terug zakken en uiteindelijk opbranden in de atmosfeer van de aarde.