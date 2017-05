SpaceX lanceert spionagesatelliet voor Amerikaanse leger

De lancering op Cape Canaveral in Florida moest vanwege een probleem met een sensor een dag uitgesteld worden. De opdrachtgever, de National Reconaissance Office (NRO), was zoals gewoonlijk karig met informatie. Uitzendingen van NRO-lanceringen worden korter gehouden om zo weinig mogelijk informatie vrij te geven over de ware doeleinden en bestemming van de satelliet. De NRO houdt naar eigen zeggen terroristische activiteiten en de ontwikkeling van kernwapens door andere landen in het oog.

Na de lancering maakte het bovenste deel van de raket zich los om de NROL-76-satelliet in een baan ronde de aarde te brengen. Het onderstel deel van de raket keerde terug naar de aarde en maakte een succesvolle landing op een platform bij het Kennedy ruimtevaartcentrum. Dat is belangrijk omdat SpaceX de kosten van lanceringen omlaag wil brengen door de stuwraket te hergebruiken.

Het is een van de weinige NRO-missies dat in het laatste decennium niet uitbesteed werd aan de United Launch Alliance (ULA). De ULA is een partnerschap tussen Boeing en Lockheed Martin. De laatste tien jaar hadden ze een monopolie op militaire lanceringen in de VS. In 2015 kreeg SpaceX de goedkeuring van de Amerikaanse luchtmacht om militaire satellieten te lanceren. Door concurrentie te creëren hoopt de Amerikaanse overheid om de kosten van missies naar beneden te halen.