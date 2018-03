SpaceX lanceert volgend jaar haar grote 'marsraket'

De 'Big Fucking Rocket' (BFR) wordt door SpaceX beschouwd als de opvolger van de Falcon Heavy. Ze werd gemaakt om een grotere lading over een lange afstand te transporteren. In 2019 wil Elon Musk de raket voor het eerst aan een aantal testvluchten onderwerpen.

'Mars-taxi'

SpaceX heeft al eerder haar ambitie geuit om de mens naar Mars te vervoeren, en er vervolgens een kolonie te stichten. De BFR is iets meer dan vier meter hoger dan de Falcon Heavy. Het gevaarte is gewapend met 37 eigen 'Raptor'-motoren, waarvan zes op het ruimtetuig zelf zijn bevestigd.

Uiteindelijk zal de raket een centrale rol gaan spelen in het Mars-project, want de raket werd zo ontworpen dat de onderdelen herbruikbaar zijn. Daarnaast is het tuig ook gemaakt om in de ruimte zelf haar brandstof bij te vullen. Op die manier zou ze dus in staat moeten zijn om op een efficiënte manier mensen, of lading, heen en weer vervoeren naar de Rode Planeet.

Gemiste deadlines

Al moeten we die verwachte lanceringsdatum van 2019 mogelijk met een korreltje zout nemen. De Tesla- en SpaceX-baas heeft in de afgelopen jaren een reputatie opgebouwd waarbij hij ambitieuze datums prikte op projecten, om er vervolgens meermaals op terug te komen.

Onlangs lanceerde het commerciële ruimtebedrijf bijvoorbeeld de Falcon heavy met zijn herbruikbare boosters, maar oorspronkelijk zou die missie in 2013 hebben plaatsgevonden. Als we de planning mogen geloven, zou de eerste cargovlucht naar Mars in 2022 op de agenda staan.