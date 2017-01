SpaceX stelt lancering Falcon 9-raket opnieuw uit

Bedoeling was om maandag tien kleine communicatiesatellieten van het bedrijf Iridium te lanceren, vanop de Vandenberg-basis in Californië. Slechte weersomstandigheden veroorzaken nieuw uitstel. De Falcon 9 staat aan de grond sinds een lanceerpoging in september volledig mislukte.

"De lancering is uitgesteld vanwege harde wind en regen op Vandenberg", meldt het bedrijf. "Vanwege andere lanceringen deze week zal de eerstkomende mogelijkheid om de Falcon 9 te lanceren 14 januari zijn."

Raket ontploft

Op 1 september was een onbemande raket van SpaceX ontploft op het ruimtevaartstation Cape Canaveral, in de Amerikaanse staat Florida. De Falcon 9-raket had een Israëlische communicatiesatelliet, met een prijskaartje van 200 miljoen dollar, moeten lanceren die door Facebook zou worden gebruikt. Bij de ontploffing raakte niemand gewond. Intussen heeft SpaceX de oorzaak van het ongeval achterhaald. Een onderzoeksteam heeft geconcludeerd dat een probleem met een zuurstoftank de ontploffing veroorzaakte. Het ontwerp van de raket is naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek wel aangepast.

Kolonie op Mars

SpaceX speelt een cruciale rol in de plannen van Musk om een permanente kolonie op de planeet Mars te stichten. Kort na de mislukte lancering ontvouwde hij daarvoor zijn eerste plannen, die draaien om een reusachtig ruimteschip waar tot honderd mensen en vracht in passen. De eerste mensen zouden in 2024 op Mars moeten landen. Musk denkt dat het 40 tot 100 jaar duurt voordat er een zelfonderhoudende menselijke beschaving op Mars kan zijn.