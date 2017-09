Sparkcentral gaat in zee met Engie Electrabel

Sparkcentral kent u misschien als de eertijdse start-up van 'Silicon Valley Belg' Davy Kestens. Engie Electrabel doet nu beroep op het platform om klantenservice aan te bieden via digitale kanalen zoals mobiele apps, Facebook Messenger en Twitter. Bedoeling is om op die manier klanten beter aan de energiereus te binden. "Sociale media en mobiele messaging worden zelden ten volle benut in de sector van de nutsvoorzieningen. We hebben nu de kans om echt een verschil te maken door een hoger niveau van klantenservice te bieden en onze klanten nog meer tevreden te stellen", zegt Annick Rossey, directeur van Marketing & Sales Belux in een persbericht.

Het gaat om de eerste 100% Europese deal voor het bedrijf en een van de eerste grote nieuwe klanten voor Christoph Neut. De voormalige Cegaka-topman werd vorig jaar door het bedrijf aangetrokken om de aanwezigheid in EMEA op te drijven, wat bij deze dus netjes lijkt te lukken. Sparkcentral, dat enkele jaren geleden nog hoge ogen wist te gooien bij investeerders in de VS, kan ook al bedrijven als Zappos, JetBlue, Netflix, Delta Air Lines en Slack onder zijn klanten rekenen.