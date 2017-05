Sporthorloges onnauwkeurig in meten calorieverbruik

In de studie, gepubliceerd in het Journal of Personalized Medicine, werd de accuraatheid nagegaan van zeven toestellen door een groep van 29 mannen en 31 vrouwen. Ze testten een combinatie van de Apple Watch, Microsoft Band, Mio Alpha 2, Fitbit Surge, Basis Peak, PulseOn en de Samsung Gear S2. Dat deden ze tijdens het wandelen, joggen, fietsen en zitten.

Die resultaten werden vergeleken met laboratoriummetingen. Dat gebeurde door middel van medische apparatuur om de hartslag te meten en de hoeveelheid koolstofdioxide in de adem (koolstofdioxide meten is een goede manier om het energieverbruik in te schatten). De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat zes van de zeven geteste toestellen goed waren in het registeren van de hartslag. Ze bleven bijna allemaal binnen een foutenmarge van vijf procent. Enkel de Samsung Gear S2 kwam boven de grens van vijf procent uit met een foutenmarge van 6,8 procent. De Apple Watch bleek het accuraatste en zat er slechts twee procent naast.

Informatie over de hoeveelheid verbrande calorieën was daarentegen een heel ander verhaal. De vijf apparaten die deze functie bezitten, waren een eind verwijderd van het juiste cijfer. De beste meting, die van de Fitbit Surge, zat er met 27 procent naast. De slechtste meting zat er 93 procent naast en kwam van de PulseOn. Geen enkele van de geteste producten bevond zich dus binnen een aanvaardbare marge volgens de onderzoekers. Het uiteenlopende karakter en de kwaliteit van de cijfers hoeft ook niet te verbazen. Calorieverbruik verschilt immers van persoon tot persoon en hangt van verschillende factoren af zoals lengte, gewicht, hartslag, percentage lichaamsvet enz.

De onderzoekers waarschuwen daarom dat er rekening moet gehouden worden met de sterktes en zwaktes van zulke apparatuur door zowel consumenten als medische deskundigen. Ze moedigen meer transparantie aan vanwege bedrijven en roepen ondernemingen op om de data van hun eigen tests te publiceren.