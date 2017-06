Spotify: "beursgang is wél nog mogelijk"

Spotify heeft zijn medeoprichter Martin Lorentzon vrijdag terechtgewezen, nadat die op de Zweedse radio had gezegd dat het technologiebedrijf geen geld nodig heeft en niet werkt aan een beursgang op Wall Street. Het bedrijf achter de gelijknamige streamingdienst liet weten dat Lorentzon geen woordvoerder is, en dat een beursnotering zeker nog een optie is.