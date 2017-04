Spotify-directeur omgekomen in Stockholm

"Met pijn in het hart kan ik bevestigen dat Chris Bevington vrijdag is omgekomen bij de zinloze aanslag in Stockholm", schrijft Ek. "Terwijl we dit verschrikkelijke nieuws verwerken willen we in de eerste plaats sterkte wensen aan de familie en vrienden van Chris", vervolgt het bericht op Facebook.

De vader van Bevington liet aan de BBC weten dat de familie zeer van slag is door het verlies. "Chris was een geweldige echtgenoot, vader, zoon en broer voor velen van ons", aldus de vader van de Spotify-directeur die vervolgens om privacy voor de familie verzocht.