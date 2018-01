Spotify experimenteert met gepersonaliseerde radio-app

De streamingdienst Spotify heeft haar nieuwe Stations-app uitgebracht in de Google Play Store. Een naar eigen zeggen experimentele app die muziek beluisteren zo eenvoudig mogelijk wil maken. Stations biedt gepersonaliseerde radiozenders aan, een concept dat al eerder werd toegepast bij muziekdiensten zoals Pandora.

Net als Spotify, is ook Stations gratis te gebruiken. Je kan ongelimiteerd muziek beluisteren, maar niet-betalende gebruikers van Spotify krijgen geregeld advertenties te horen. Bovendien is het niet mogelijk om nummers over te slaan, ook niet voor betalende klanten.

Simpliciteit

Volgens de beschrijving van de app, wil Spotify met haar Stations-app namelijk inzetten op simpliciteit. Van zodra je de app opstart, zou je zonder al te veel klikken, en zonder zoekopdrachten in te typen, muziek moeten kunnen beluisteren. Je veegt door de interface, en maakt een keuze uit zenders als: Acoustic Hits, Feel Good en Workout.

Ten slotte hecht Stations ook belang aan personalisatie. De app houdt daarom rekening met jouw persoonlijke muzieksmaak. In haar interface plaatst Stations gepersonaliseerde radiozenders bovenaan. Al kan je als gebruiker in de instellingen ook zelf een eigen indeling samenstellen.

Voorlopig is Stations nog niet in ons land beschikbaar, dat blijkt uit een melding van de Google Play Store. Het ook nog onduidelijk of Spotify haar nieuwe app ook op iOS zal uitbrengen.