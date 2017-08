Spotify haalt laatste muziekgigant binnen en is klaar voor de beurs

Spotify had eerder al licentie-deals gesloten met Sony Music en Universal, de twee andere muziekgiganten. Daardoor heeft het bedrijf de komende jaren vrij stabiele geldstromen, een vereiste om het vertrouwen van beleggers te winnen. Als alles goed gaat, is het vanaf eind dit jaar of begin volgend jaar mogelijk om te handelen in aandelen Spotify.

Het is niet bekend wat Spotify en Warner precies zijn overeengekomen. De streamingdienst sprak eerder met Universal en Sony af dat zij nieuwe albums een tijdlang mogen weren van de gratis versie van Spotify. Betalende gebruikers hebben eerste keus.