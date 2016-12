Spotify heeft je meest geluisterde nummers van 2016 in een playlist verzameld

Spotify heeft daarvoor een mail gestuurd naar gebruikers met daarin het persoonlijke jaaroverzicht van 2016. Zo zie je hoeveel minuten, artiesten en nummers je op Spotify beluisterd hebt. Ook wordt je top drie van meest beluisterde nummers getoond.

In de mail, die nog niet iedereen ontvangen heeft, staan ook 'jouw top artiesten' en een link van de playlist met je meest beluisterde liedjes. Ook als je de mail niet ontvangen hebt kan je deze terugvinden in de app. Deze kan in de linker kolom met playlists staan en anders is hij terug te zoeken bij 'Genres en stemmingen', waarna je naar 'Flashback 2016' gaat. Hier zie je algemene toplijsten van 2016 en 'Je topnummers van 2016'.