Spotify krijgt een nieuw jasje en zet in op gratis gebruikers

In tegenstelling tot concurrent Apple Music, gebruikt Spotify sinds zijn lancering een gratis model naast de betalende dienst. "Het freemium aspect is belangrijk voor ons", zegt Gustav Söderström, hoofd van R&D bij Spotify. "Spotify heeft nu 90 miljoen gratis gebruikers, en 60 procent van onze betalende abonnees gebruikten eerst een gratis account. Ons bedrijf wil dat die gebruikers gelukkig zijn met Spotify, en dat ze zich geen 'tweederangs luisteraars' voelen."

De muziekdienst introduceert uit vijftien playlists die gepersonaliseerd zijn op basis van het luistergedrag van de gebruiker. Volgens Spotify bevatten de playlists samen zo'n 750 nummers die ook continu worden aangepast. Met de nieuwe feature wil de muziekstreamingdienst de app interessanter maken, want vandaag kunnen gratis gebruikers alleen maar de 'shuffle-functie' toepassen om willekeurig doorheen muziek te bladeren.

Verder krijgt de vernieuwde app ook een besparingsfunctie voor gebruikers die een beperkte hoeveelheid mobiele data beschikbaar hebben. Opvallend is dat Spotify niet heeft gesproken over de strategie van haar gratis Stations-applicatie die het dit jaar lanceerde. Het bedrijf sprak ook niet over de spraakbesturing die het uittest bij een selecte groep gebruikers. De vernieuwde app wordt in de komende weken wereldwijd uitgerold.