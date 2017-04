Spotify laat gratis gebruikers wachten op nieuwe albums

In een officieel statement zei de CEO van Spotify, Daniel Ek: "Spotify weet dat niet elk album door elke artiest op dezelfde manier moet worden vrijgegeven. We hebben hard gewerkt met UMG (Universal Music Group) om een nieuw, flexibel releasebeleid te ontwikkelen. Vanaf vandaag kunnen artiesten er dan ook voor kiezen om het album gedurende twee weken enkel op Spotify premium vrij te geven".

Het bedrijf was in het verleden hevig tegenstander van exclusieve toegang voor premiumgebruikers en drong er altijd op aan dat elke gebruiker gelijke toegang tot content moest krijgen. Daar komt nu verandering in.

Deze aankondiging komt echter niet als een verrassing. Geruchten doen al langer de ronde dat Spotify erop uit is zijn akkoorden met de grote platenlabels te vernieuwen. De onlinemuziekservice wil in 2018 zijn introductie maken op de beurs. Om de kansen van een succesvolle beursintroductie te verhogen zoekt het nieuwe manieren om de winstgevendheid te vergroten. Volgens de Amerikaanse krant The New York Post zal Universal nu een minder groot deel van de omzet opeisen.

De verwachting is dat Spotify ook snel zijn deals zal herbekijken met de twee andere grote platenlabels Warner Music Group en Sony Music Group. Waarschijnlijk zullen er ook met die twee platenreuzen soortgelijke deals afgesloten worden. Deze beslissing kan een precedent creëren voor verdere verschillen tussen premium en gratis gebruikers.