Spotify neemt start-up over om haar licenties op orde te krijgen

Als het gaat om een cover, sample, remix of medley is het vaak een ingewikkelde zaak om uit te zoeken welke muzikant of platenmaatschappij precies over welke rechten beschikt. Het bedrijf Loudr, dat in 2013 werd opgericht, ontwikkelt software om de originele makers te identificeren en uit te betalen. De technologie zorgt er ook voor dat muzikanten niet telkens moeten onderhandelen over de licenties, vooraleer ze gebruik kunnen maken van een nummer van een andere artiest.

Dat klinkt als muziek in de oren van streamingdienst Spotify, dat de start-up nu heeft overgenomen. "Wat Loudr gebouwd heeft, is meer dan enkel een slimme en handige manier om licenties te verkrijgen, het is een echte innovatie in de muziekindustrie", zegt Adam Parness, Global Head of Publishing bij Spotify in een verklaring. Het personeel van Loudr trekt naar het kantoor van Spotify in New York. Een overnamebedrag werd niet bekend gemaakt.

Spotify, dat onlangs naar de beurs trok, heeft de voorbije jaren al meer dan tien kleine bedrijven en hun achterliggende technologie overgenomen. De overname van Loudr moet Spotify vooral helpen om royalties aan de juiste artiesten te betalen. Dat verliep totnogtoe niet altijd van een leiden dakje en zolang dat probleem niet opgelost is, begeeft de streamingdienst zich op juridisch glad ijs.

Zo werd Spotify begin dit jaar voor de rechter gedaagd door Wixen Music Publishing Inc, de uitgever van artiesten zoals Tom Petty, Rage Against the Machine en Neil Young. Die eist 1,6 miljard dollar (1,3 miljard euro) omdat de streamingdienst te weinig zou betaald hebben voor auteursrechten.