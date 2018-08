'Spotify op de blockchain' app Audius haalt 5,5 miljoen op

De start-up Audius wil artiesten toelaten meteen naar hun luisteraars te streamen, en zo ook een rechtvaardiger deel van de koek te krijgen. De gedecentraliseerde dienst verkoopt zichzelf als een blockchain-alternatief voor Spotify of SoundCloud en werkt als volgt.

Gebruikers betalen voor tokens, of verdienen ze door naar advertenties te luisteren. Voor elk nummer dat ze vervolgens afspelen, betaalt hun portefeuille een fractie van een cent. De artiesten krijgen daarbij 85 procent van de inkomsten per nummer, vergeleken met 70 procent op de grote streaming apps. Het overige geld gaat naar wie de nummers host, en naar ontwikkelingskosten.

Serie A

Audius moet later dit jaar in open beta gaan. Ondertussen heeft de start-up wel al een Serie A kapitaalronde achter de rug, waarbij het 5,5 miljoen dollar wist binnen te halen bij enkele grote investeerders.

Het bedrijf wordt geleid door Ranidu Lankage, een Sri-Lankese seriële ondernemer en dj. "Het grote probleem met de muziekindustrie is dat streaming nu echt tractie krijgt en dat artiesten daar niet per se veel geld aan verdienen. En het kan drie tot achttien maanden duren voordat artiesten zonder platencontract voor hun streams betaalt worden," vertelt Lankage aan techsite TechCrunch. "Dat willen we met cypto oplossen. Je kunt artiesten in bijna real-time betalen en alles volledig transparant maken."