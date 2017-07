Spotify zet in op podcasts

Spotify is een beursgang aan het voorbereiden en er is de muziekdienst veel aan gelegen om zich af te zetten tegen Apple, dat met Apple Music de voornaamste concurrent is. Podcasts zijn ooit min of meer ontstaan dankzij Apple, maar de iPhonemaker doet de laatste tijd weinig aan de promotie van de eigen podcast-app en de aanwezigheid van podcasts in iTunes. Omdat het luisteren naar podcasts juist steeds populairder wordt, ziet Spotify kansen.

Drie bekende, Amerikaanse, podcasts hebben inmiddels laten weten mee te werken aan het initiatief van Spotify: Reply All, Pod Save America en The Bill Simmons Podcast.