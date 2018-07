Spotify ziet aantal betalende gebruikers weer stijgen

Spotify zegt ook in totaal 180 miljoen actieve gebruikers te hebben. De streamingdienst hoopt tegen het eind van 2018 de grens van 200 miljoen gebruikers te passeren. Van hen zouden dan 93 tot 97 miljoen mensen abonnementhouder moeten zijn.

Overigens blijkt dat het aantal gebruikers zonder abonnement stagneert. Nochtans geeft Spotify sinds april niet-betalende gebruikers meer rechten. Daarom is het opvallend dat in vergelijking met de cijfers uit het eerste kwartaal er nu zelfs minder gebruikers zijn die over de gratis-versie van de streamingsdienst beschikken. In vergelijking met cijfers over het tweede kwartaal van 2017 is het aantal wel met 23 procent gestegen.

Kapers op de kust

In de muziekstreamingbusiness lijkt de komende periode een interessante strijd los te barsten. Spotify kan stevige concurrentie tegemoet zien van Amazon en vooral Google, dat een nieuwe streamingdienst uitrolt. Bovendien lijkt Apple Spotify in de Verenigde Staten nog voor het eind van dit jaar voorbij te streven in het aantal betalende gebruikers.