Spraakherkenning in 2021 goed voor 16 miljard dollar

In 2016 was de markt voor spraakherkenning goed voor 2,61 miljard dollar. In 2021 is dat gegroeid naar 15,98 miljard dollar. Dat is een gemiddelde groei van 44 procent. TrendForce verwacht dat organisaties en consumenten snel de spraak-gebaseerde virtuele assistenten in gebruik nemen zoals Amazon Alexa, Apple Siri en Microsoft Cortana. Amazon loopt nu voorop in de trend.

Apple Siri wordt tot nu vooral gebruikt op de iPhone. Google zet volop in met Google Home en Assistant maar moet de hardware-software integratie verder optimaliseren. Microsoft doet een inhaalslag omdat het wat later in de markt kwam met Cortana maar maakt tempo doordat het developers ondersteunt die eerder toepassingen ontwikkelden voor Amazon Alexa.

In samenwerking met Dutch IT-channel.