Staking bij IT Vlaamse Overheid

De staking komt niet uit de lucht vallen. Op 5 februari dreigden de verzamelde vakbonden al met het stakingswapen. Volgens de vakbonden weigert DXC Technology de lopende cao te respecteren en de aangekondigde ontslagen van 45+'ers in te trekken. Country manager Philippe Jaeken van DXC Technology kondigde op 26 oktober immers de intentie aan om 89 van de 564 bedienden van DXC Mechelen te ontslaan. Dat is de entiteit die de IT van de Vlaamse overheid verzorgt op basis van een contract tot 2022. Het werd in 2014 gewonnen door Proximus en door de voormalige service-afdeling van HP (voordien EDS). Die HP-divisie is intussen met de grote Amerikaanse dienstverlener CSC gefuseerd tot DXC Technology.

Volgens de vakbonden is er sprake van systematische leeftijdsdiscriminatie bij DXC Technology, met goedkeuring van de Vlaamse Overheid. De kwestie is ondertussen al tot in het Vlaams Parlement geraakt. Zo klagen de bonden aan dat minister Homans (N-VA) op de hoogte is van de zaak, maar weigert tussen te komen. "Het is wellicht wachten op de eerste sweatshop die diensten levert aan Vlaanderen, met dank aan de N-VA", stellen de bonden het bijzonder scherp.

Een stakingsaanzegging werd ondertussen ingediend. Die aanzegging loopt morgen, vrijdag, af waarbij het personeel in staking gaat. Nadien volgen voor onbepaalde duur maandelijks gelijkaardige acties, ook bij verschillende van de klanten van DXC. Ook de federale en Waalse overheden maken gebruik van diensten van DXC Technology.

De directie blijft elke vraag tot verder overleg weigeren. De redactie contacteerde ook DXC Technology, maar het bedrijf wenst vooralsnog niet te reageren.