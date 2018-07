Stapt Microsoft in game streaming?

Het rapport in kwestie komt van Thurott, een techsite die wel vaker geruchten rond Microsoft onderzoekt. De site gaat dieper in op het cloud gamingsysteem waaraan Microsoft werkt. Dat zou de naam Scarlett Clout meekrijgen en onderdeel vormen van een bredere strategie rond de Xbox.

Interessant hier is dat Microsoft twee verschillende Xbox consoles zou ontwikkelen. Een daarvan een traditionele, waarbij de games op de console zelf draaien (zoals dat met de huidige modellen ook is). Het tweede model zou lichter zijn, en games streamen uit de cloud. Daarbij zou een deel van de games nog door de console zelf worden verwerkt om typische vertragingen met streaming van games te beperken, maar de zwaardere processen zouden gestreamd worden uit de cloud (waarschijnlijk, gezien het Microsoft is, Azure Cloud). De console zelf moet dan ook een pak minder krachtig worden, en dus ook goedkoper.

Bedrijven proberen al langer om streaming games te doen werken. OnLive probeerde dat al in 2012, in ons land zelfs als partner van het toenmalige Belgacom, maar de dienst werd uiteindelijk stilletjes afgevoerd. Meer recent zijn Sony, met PlayStation Now, en Nvidia met GeForce Now, met streamingdiensten begonnen. Het gaat daarbij echter vooral om kleinere projecten, geen grotere strategie zoals dat bij Microsoft het geval lijkt.