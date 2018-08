Starbucks gaat samenwerken met Alibaba

De beslissing komt er nadat Starbucks zijn groei in het land zag afnemen. De keten moet het in China onder meer opnemen tegen start-ups als Luckin Coffee, een bedrijfje dat een jaar geleden werd opgericht en ondetussen al een miljard dollar waard blijkt. Luckin heeft meer ondersteuning voor China's mobiele trends, met betalingen en bestellingen die via een app kunnen, en leveringen aan huis.

Starbucks probeert dat nu ook, via een samenwerking met e-retailer Alibaba. De deal omvat onder meer leveringen via Alibaba's Ele.me leveranciersplatform. Daarnaast komt er uiteraard een app die wordt toegevoegd aan de lange lijst van Alibaba's commerce sites.

Aan de andere kant zal Starbucks zijn 'Starbucks Delivery Kitchens' naar Alibaba's Hema supermarkten brengen (niet te verwarren met de Nederlandse Hema). De supermarkten zijn Alibaba's versie van vernieuwde retail, met een app die gebruikers alle producten laat scannen voor meer informatie.