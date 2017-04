Start-up Butterfly genomineerd voor Webby Award

"Butterfly is bedacht voor de jonge managers die vaak slecht zijn gecoacht", aldus Marcus Perezi-Tormos, een van drie Brusselse costichters van het platform. Butterfly stuurt elke week een bericht aan de teamleden met de simpele vraag hoe het met hem of haar gaat. De werknemers kunnen dan antwoorden via smileys die hun gemoedstoestand van de afgelopen week weerspiegelen. Butterfly stelt hen ook vragen op vijf parameters: hun rollen en verantwoordelijkheden binnen het team, het management, de samenwerking, de werkomgeving en het evenwicht tussen hun professioneel en privéleven. Een verslag wordt naar de teamleiders gestuurd, met maatregelen die kunnen worden genomen. "Ons project wil de omkadering vervangen van managers, die vaak veel geld kosten", aldus nog de costichter.

De start-up werkt met ondernemingen zoals de RTBF en Waterlink in België, maar ook met Ticketmaster, Citibank en GE (General Electric). De Webby Awards belonen applicaties, platformen en campagnes die elk jaar het meeste succes hebben op het internet. Onder de tientallen genomineerden zijn ook sterren zoals Stranger Things van Netflix, Pokémon Go en Tinder. Butterfly neemt het in zijn categorie op tegen Nike On Demand, Poncho the Weathercat, Giphy en Hipmunk. De winnaars worden bekendgemaakt op 25 april.