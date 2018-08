Start-up die Duitsers belastingen helpt invullen, haalt 13 miljoen dollar op

Bankieren gebeurt steeds meer mobiel en een Berlijnse start-up wil nu hetzelfde mogelijk maken voor het invullen van belastingen. De mobiele assistent Taxfix, die nog maar sinds vorig jaar bestaat, dient nu al zo'n 800 belastingaangiften per dag in.

Dat gebeurt aan de hand van een app die gratis te downloaden is. Gebruikers moeten een foto van hun loonfiche nemen en een aantal vragen van een chatbot beantwoorden. De app levert geen belastingadvies, maar zorgt wel voor het automatisch invullen van het belastingformulier. Dat zou daardoor nog maar twintig minuten van iemands tijd vragen, claimt Taxfix.

Dat dit vervelende karweitje anders al vlug drie à zes uur in beslag neemt, heeft volgens de oprichters van Taxfix tot gevolg dat ieder jaar tien miljoen Duitsers hun belastingen niet invullen en gemiddeld 935 euro te veel betalen. Met de app krijgen gebruikers meteen te zien welk bedrag ze zullen kunnen terugkrijgen van de belastingen. Voor elke belastingaangifte die een terugbetaling van meer dan 50 euro genereert, rekent de start-up 35 euro aan.

Vorig jaar in september haalde Taxfix voor dat product al eens 2 miljoen dollar op. Nu kondigt de start-up een serie-A-financieringsronde van 13 miljoen dollar aan. Het opgehaalde geld zal gebruikt worden om de machine learning van de mobiele assistent naar een hoger niveau te tillen en om uit te breiden naar andere landen. De start-up geeft aan geïnteresseerd te zijn in de Europese markt, die "slechts een zeer beperkt aanbod aan belastingsoftware heeft en waar vrijwel alle aangiften worden ingediend met door de overheid verstrekte papieren of digitale formulieren." Om welke landen het precies zal gaan, is nog niet bekend.

"De Taxfix-app vindt het proces van belastingaangifte volledig opnieuw uit", zegt James Fitzgerald, general partner van Valar Ventures, het dufkapitaalfonds dat de financieringsronde leidde. "We zien een stijgende vraag naar fintech-producten en -diensten op de Europese markt en we zijn erg verheugd om een langdurige samenwerking met Taxfix op te bouwen." Bij Valar Ventures is naast Fitzgerald ook Peter Thiel betrokken, de Duits-Amerikaanse investeerder die eerder samen met Elon Musk PayPal oprichtte.