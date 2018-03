Start-up lanceert zonder toestemming vier satellieten in de ruimte

Swarm Technologies is een Amerikaanse start-up van Sara Spangelo, een voormalig werkneemster van Google en NASA. Het bedrijf pakt uit met 's werelds kleinste satellieten die tweezijdig communiceren, genaamd SpaceBees. Het bedrijf wilde met haar satellieten een Internet of Things-netwerk in de ruimte testen.

Aanvraag geweigerd

Op 12 januari gingen vier satellieten de ruimte in aan boord van een Indiaanse 'Polar Satellite Launch Vehicle' (PSLV)-raket. Zo'n ruimtetuig is gemaakt om op een voordelige manier een groot aantal satellieten in één trek te lanceren, en aan boord waren die dag 31 satellieten aanwezig.

De Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) heeft nu bekendgemaakt dat Swarm Technologies niet over de nodige licentie beschikte om haar satellieten in de ruimte te laten brengen. In feite heeft het bedrijf wel toestemming gevraagd aan de Amerikaanse overheid, maar die werd een maand voor de lancering geweigerd. Dat bevestigt een brief van Anthony Serafini, hoofd van de 'licentietak' van de FCC.

'Satellietbotsing'

De reden van de weigering heeft volgens de FCC te maken met de grootte van de satellieten. CubeSat is een voorbeeld van een bekende kubusvormige 'nanosatelliet', met een zijde van 10 centimeter en een gewicht van 1,33 kilogram. De SpaceBees zouden nog kleiner zijn, waardoor ze te gemakkelijk over het hoofd te zien zijn.

De laatste decennia is het 'verkeer' van satellieten rondom de aarde sterk toegenomen. Het Space Surveillance Network (SNN) zorgt ervoor dat voorwerpen die in een baan om de aarde zweven niet met elkaar in aanraking komen. De satellieten van Swarm Technologies zijn te klein bevonden om de veiligheid te kunnen garanderen.

Toen de start-up op de hoogte werd gebracht van de weigering, kwam ze meteen een tegenvoorstel waarbij de toevoeging van radarreflectoren ervoor zou zorgen dat de SpaceBees beter te lokaliseren zijn. Maar de FCC reageerde daarop dat de missie tijdelijk bevroren zou worden, terwijl het de zaak verder zou bekijken.

Voor voldongen feiten

Swarm Technologies heeft ondertussen nog een lancering van vier satellieten vanuit Nieuw-Zeeland gepland, maar de FCC heeft al aan de nieuwszender CNBC verteld dat daar een stokje wordt voorgestoken. De regulator wil eerst dieper ingaan op de impact van satellieten die zonder toestemming gelanceerd worden. "We zijn ons bewust van de situatie, en we nemen hun vergunning in terwijl de zaak bestuderen", aldus een verklaring van de FCC.

De FCC staat nu voor voldongen feiten, want er is geen uitgetekend plan voor dergelijke situaties. De organisatie heeft louter de verantwoordelijkheid om licenties uit te delen zodat satellieten in verbinding kunnen worden gebracht met het radiospectrum.

Geen controle over satellieten

"Geen enkele organisatie in de VS heeft een concreet overzicht van de precieze activiteiten die plaatsvinden in een baan om de Aarde", zegt ruimtevaartexpert Brian Weeden aan The Verge. "De enige controle gebeurt aan de hand van de licenties die vooraf worden toegekend."

Het valt nog af te wachten op welke manier de acties van Swarm Technologies een vervolg zullen krijgen. Voorlopig is het nog onduidelijk waarom het bedrijf de weigering van de FCC heeft genegeerd.