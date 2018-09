Start-up NSX en IT-dienstverlener RMDY gaan samenwerken

NSX ontwikkelt modulaire informatiesystemen die 'toekomstbestendig' zijn. "Een wijziging aan één component kan onmiddellijk een nefaste impact hebben op de rest van de app. Zo'n gevolgschade wordt ook een combinatorisch effect genoemd. Door software op een zeer fijnmazige, modulaire manier te structureren, kan je die combinatorische effecten elimineren en evolueerbare software ontwikkelen", verduidelijkt An-Katrien Vandekerckhove, Delivery Operation Manager bij NSX. "NSX brengt deze theorie in de praktijk als back-end ontwikkelaar. Omdat onze back-end zo modulair en aanpasbaar is, kunnen we met eender welke front-end communiceren."

Front-end, en in het verlengde daarvan de visuele laag erbovenop, is echter niet het speerpunt van NSX. Dat is waar RMDY in beeld kwam. "In september 2017 kwam ik in contact met NSX via een gezamenlijk project voor Digipolis Antwerpen, een organisatie die de digitale dienstverlening van Stad Antwerpen verzorgt", aldus Joris Uytterhaegen, founding partner van RMDY. "Op dat moment ontwikkelde NSX een webapplicatie voor Digipolis, maar de visuele laag ontbrak. RMDY heeft toen de UX en het design voor haar rekening genomen. Ik wist meteen dat dit niet de laatste samenwerking zou zijn."

Momenteel werken beide bedrijven samen aan twee projecten: een webapplicatie die subsidiebeheer voor Stad Antwerpen op provinciaal, federaal en Europees niveau mogelijk maakt en een takenapp 'A to do' waarmee alle stadsdiensten hun to do's kunnen managen. RMDY verzorgt de gebruikerservaring en de front-end, NSX staat in voor de back-end van de applicaties.

Het is de bedoeling dat beide bedrijven hun samenwerking, die ze 'bijzonder complementair' noemen, daarna blijven voortzetten.