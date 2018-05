Start-ups tonen hun 3D-geprinte robots en geleidende verf in Brussel

Van robots die met een 3D-printer worden gemaakt, tot stijlvolle kleedjes waarbij de stof van kleur verandert afhankelijk van de omgeving. Start-ups uit gans Europa zakten dinsdag af naar het Brusselse Makerstown-evenement om hun technologische innovaties aan te prijzen. We lichten er de vier meest interessante uit.

Slimme interface voor ouderen

Oscar Senior is een Tsjechische start-up die software ontwikkelt waardoor oudere mensen op een toegankelijke maar moderne manier in contact kunnen blijven met hun geliefden. De app biedt een sterk vereenvoudigde interface die doet denken aan het bureaublad van een smartphone, maar dan met minder icoontjes en grotere knoppen.

Delen "We brengen ouderen op een geavanceerde manier in verbinding met hun familie, maar dan op een manier waardoor ze zelf zo weinig mogelijk moeten begrijpen."

"We willen dat oudere mensen langer een onafhankelijk leven kunnen leiden", zegt Tomas Posker, CEO van Oscar Senior. "Dat doen we door hen op een geavanceerde manier in verbinding te brengen met hun familie, maar dan op een manier waardoor ze zelf zo weinig mogelijk moeten begrijpen. Onze app wordt zowel geïnstalleerd op een tablet of smartphone van de oudere zelf, als op een toestel van familielid. Dat familielid kan vervolgens vanaf zijn eigen telefoon de gehele interface van de oudere instellen. Je kan contacten instellen of apps zoals 'weerbericht' en 'nieuws' toevoegen."

Een andere focus is veiligheid. "Een bezorgd familielid kan vanop afstand op elk moment een videogesprek starten naar zijn eigen toestel vanaf de telefoon van de oudere. Vervolgens krijgt hij via de camera van het toestel van de oudere te zien wat er aan de hand is."

Oscar Senior is beschikbaar voor Android en iOS. De app werkt in het Nederlands. Na de proefperiode van een week kost een maandelijks abonnement 1,5 euro per maand.

Geleidende verf

Onlangs verscheen een onderzoek van Disney Research over een manier waarop huismuren beter benut kunnen worden. Geleidende verf op de muur kan in verbinding gebracht worden met een sensor, waardoor je een slimme muur krijgt. Op Makerstown stelde de Britse start-up Bare Conductive zijn eigen geleidende verf voor.

"Door de verf in verbinding te stellen met een sensor gaat het patroon dat je geschilderd hebt zich als een sensor gedragen", legt Pascal Loose, junior engineer bij Bare Conductive, uit. "Zo kan je door een oppervlak aan te raken alle soorten van toepassingen creëren. Je kan bijvoorbeeld als je thuis komt een bepaalde zone op de muur aanraken, waardoor je automatisch een specifiek bericht stuurt naar je partner om te melden dat je thuis bent."

"De verf wordt geleidend gemaakt op basis van koolstofdeeltjes", aldus Loose. In tegenstelling tot de touchscreen-muur die de onderzoekers van Disney Research ontwikkelden, is het niet noodzakelijk om gebruik te maken van een ruitenpatroon. "Je kan je elektrisch circuit in eender welk patroon schilderen, maar het is natuurlijk belangrijk dat je het gehele oppervlak beschildert dat je wil bedekken. Je kan ten slotte de geleidende verf ook probleemloos overschilderen."

Bare Conductive verkoopt zijn verf zowel aan particulieren als aan bedrijven die zelf elektronische toepassingen willen creëren. Daarnaast verkoopt het bedrijf via zijn website ook kits waarmee je zelf op een toegankelijkere manier met de verf aan de slag kan.

Meet je gezondheid in real-time

Het Belgische bedrijf Byteflies werd onlangs op de I/O-ontwikkelaarsconferentie van Google naar voren geschoven als één van de eerste ontwikkelaars die een toepassing via de nieuwe Android Things-programmeermethode voor wearables heeft gemaakt.

Delen "De Sensor Dot werkt met objectieve gegevens. Een dokter hoeft niet elke keer te vragen: "Hoe was jouw week?" Hij kan de data er zelf bijnemen, en dat is een grote meerwaarde"

De Sensor Dot is een wearable die op een specifieke plaats op het lichaam geplaatst wordt, meestal met behulp van een sticker. Afhankelijk van de plaats op het lichaam kan de Dot in real-time een bepaalde parameter meten zoals ademhaling of hartslag. "Meerdere dots kunnen tegelijk op het lichaam geplaatst worden" zegt Charlotte Palmers, UI/UX-designer bij Bytefles. "Een batterij gaat 24 uur mee, en na afloop kunnen de gegevens via onze toepassingen voor smartphone of pc op een overzichtelijke manier bekeken worden."

Byteflies verwacht dat de Sensor Dot vooral van grote waarde is voor patiënten die op regelmatige basis opvolging nodig hebben. "De Sensor Dot kan objectieve gegevens voorzien. Een dokter hoeft niet elke keer te vragen: "Hoe was jouw week?" Hij kan de data er zelf bijnemen, en dat is een grote meerwaarde", legt Michelle Laeremans, application engineer bij Byteflies, uit. "Binnenkort willen we aan de hand van AI-algoritmes in onze software zelf eventuele onregelmatigheden in parameters kunnen vaststellen."

Op dit moment kost een docking station en vijf Sensor Dots 2.500 euro op de website van Byteflies. Afhankelijk van het aantal parameters dat je tegelijk wil meten, kan je ook minder Dots bestellen.

3D-geprinte robot

De Fransman Gaël Langevin kocht een 3D-printer en kwam zo op het idee om een robot te bouwen aan de hand van het toestel. Langevin maakte zijn ontwerp online beschikbaar, en onverwacht won het project aan populariteit. Ondertussen heeft hij het bedrijf InMoov opgericht dat starterskits verkoopt waarmee je zelf je eigen robot kan bouwen.

Delen "De robot kan op de maan worden samengesteld aan de hand van een erg compacte 3D-printer"

"De robot kan op de maan worden samengesteld aan de hand van een erg compacte 3D-printer. Het heeft veel voordelen om de onderdelen te printen. Het is licht, goedkoop, en onderdelen kunnen erg gemakkelijk vervangen of verbeterd worden", legt Langevin uit.

"De robot heeft verschillende functies. Je kan ermee in interactie gaan op een vergelijkbare manier zoals een digitale assistent zoals Siri werkt", aldus Langevin. "Anderzijds kan hij nauwkeurige bewegingen maken met hoofd en armen. Elke vinger wordt apart gemotoriseerd, en kreeg een eigen sensor ingebouwd. Hij heeft ook ingebouwde camera's die bewegen op de plaats waar zijn ogen zijn, alsook sensoren die diepte inschatten."

Wat de robot niet kan is wandelen. "Het is een duur en complex proces om ook de benen van de robot te motoriseren, ook al is het technisch zeker mogelijk", legt Langevind uit.

Op dit moment wordt de InMoov-robot in 78 landen gebouwd. InMoov merkt vooral interesse op bij hogescholen en universiteiten, maar evengoed bij hobbyisten. Wie aan de slag wil met robot kan terecht op de website van InMoov.