Startups.be lanceert intelligent jobplatform

Concreet maakt het nieuwe jobplatform gebruik van een 'natural language understanding'-motor die de profielen van jobzoekers analyseert: of dat nu om tekst of spraak gaat. "Wanneer iemand iets in het Frans zegt, wordt die taalvaardigheid bijvoorbeeld automatisch toegevoegd aan zijn of haar DNA", zegt Jan Bormans, COO bij Startups.be. De bedoeling is om voor ieder profiel een zo accuraat mogelijk DNA te maken, en dat vervolgens te matchen met het DNA van rekruterende start-ups. Startups.be haalt die technologie bij het Antwerpse bedrijf BeWorkHappy dat ondertussen ook al dochterondernemingen heeft in de Verenigde Staten en Brazilië, en dat ook vertegenwoordigd is in China, de Filipijnen en Marokko.

Met het nieuwe platform wil Startups.be helpen om een van de grotere problemen van beginnende bedrijven op te lossen: het vinden van het juiste, broodnodige talent om te kunnen doorgroeien. "Zowat elke studie en elke discussie met start-ups toont dat een gebrek aan de juiste mensen een rem vormt op de groei van een bedrijf", aldus Bormans.

Het platform is gratis voor jobzoekers. Rekruterende start-ups betalen wel een bedrag van 99 euro per job per maand vanaf 18 april. Tot die datum is het platform helemaal gratis, zo maakte Startups.be zelf bekend op hun Tech Startup Day evenement.