Steam komt met Twitch-concurrent

De streamingdienst van Steam, het gamesplatform van uitgever Valve, werd vorige week al even - per ongeluk - online gezet, maar nu is de dienst ook voor echt gestart. Het eerste programma dat Steam TV uitzendt is The International, het jaarlijkse e-sportstoernooi rond DOTA 2, een fantasy teamspel uitgegeven door Valve zelf.

Bedoeling is om via Steam TV gamevideo's te gaan streamen. Ongeveer exact wat streamingdienst Twitch doet, dus. Met het verschil dat je de streams rechtstreeks in je gamesplatform kan starten. De webapplicatie toont je vriendenlijst van Steam en laat je samen met een groep vrienden een stream starten. Uitgever Valve heeft al aangegeven dat hij van plan is de ondersteuning voor streams uit te breiden naar andere games die het via zijn downloadplatform aanbiedt.

Het streamen van games (waarbij iemand, of een team, het spel speelt en anderen meekijken), is een groeiende markt. De grootste gamestreamingdienst, Twitch (eigendom van Amazon), heeft bijvoorbeeld 15 miljoen dagelijkse gebruikers. Daarnaast zijn er ook YouTube Gaming en Microsoft Mixer als kleinere concurrenten. Steam heeft alvast het voordeel dat het start met een grote groep gamers. Het is een van de belangrijkste downloadplatformen voor games ter wereld en heeft dus al een verworven publiek van geïnteresseerden. Het zal nu proberen om die ook naar zijn streams te krijgen.